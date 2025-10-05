◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。初登板となったシチズンズバンク・パークで敵地ファンから大ブーイングを受ける中、先頭のターナーを外角スライダーで空振