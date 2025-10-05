◇ボーイズリーグ 第３４回北海道支部 秋季リーグ戦 最終節札幌北広島ボーイズ９−１０札幌手稲ボーイズ（４日・札幌モエレ沼公園ほか）リーグ戦最終節が行われ、札幌手稲ボーイズは、１０―９で札幌北広島ボーイズを下した。最大６点ビハインドをはねのけ、逆転勝利でリーグ戦を締めくくった。旭川大雪ボーイズは無敗の７連勝。１位通過で、１１日から始まる秋季北海道選手権に臨む。札幌手稲ボーイズが逆転勝利で、６