◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は、プレーボール前からファンが総立ちになり、ブーイングが浴びせられる中で打席に立ち、３球連続空振りの三振に倒