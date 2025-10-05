事務所関係者を名乗る人物との無効な契約により、FRUITS ZIPPERなど人気アイドル4グループの出演が困難となった音楽フェス「SAMURAI SONIC 2025」と「GIGA GIGA SONIC」公式サイトなどが5日までに更新され、チケットの返金対象者の一部変更が告知された。両イベントは幕張メッセで今月開催されるが、19日の「SAMURAI SONIC」に出演予定だったFRUITS ZIPPER、CUTIE STREETと、18日の「GIGA GIGA SONIC」に出演予定だった≠MEと≒JOY