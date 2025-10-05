◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席は敵地ファンから大ブーイングを受ける中、空振り三振に倒れた。シチズンズバンク・パークで初登板となる大谷に敵地ファンから早くも洗礼を浴びた。グラウンド