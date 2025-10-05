サッカーJ2リーグは残り7試合。4日（土）に第32節の5試合が行われました。J1自動昇格を争い、勝ち点1差で2位V・ファーレン長崎と3位ジェフユナイテッド千葉が直接対決。試合は長崎が敵地で完封勝利し、貴重な勝ち点3を獲得。長崎は6月15日から14試合負けなしとなり、暫定首位に浮上しました。一方の千葉はJ1自動昇格圏内2位までの勝ち点差が3に広がる苦しい敗戦となっています。4位ベガルタ仙台と6位RB大宮アルディージャの一戦は