サッカーJ1リーグは、4日（土）に第33節の8試合が行われました。首位を勝ち点4差で追いかける2位ヴィッセル神戸は、浦和レッズGK西川周作選手にPKを止められるなど相次ぐ好セーブにあい、最後までゴールを奪えず。7試合ぶりの敗戦で順位を4位に落とし、逆転優勝が遠ざかりました。京都サンガF.C.は川崎フロンターレと引き分けで、勝ち点1のみを獲得。順位を2位に上げたものの、首位を追撃するまでには至らず。4試合連続引き分け中