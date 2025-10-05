チェルシー戦で競り合うリバプールの遠藤航（右）＝4日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで4日、リバプールの遠藤航はアウェーのチェルシー戦で1―1の後半41分から出場した。チームはその後に失点し、1―2で競り負けた。