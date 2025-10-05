大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースの大谷翔平（31）が現地3日（日本時間4日）、敵地シチズンズ・バンク・パークで行われた会見に臨み、翌日に控えたメジャー移籍後初のポストシーズン登板への思いを語った。 昨年は打者としてプレーオフの舞台を経験したが、今回は二刀流としてマウンドに上がる。 大谷は会見の冒頭、「今はすごく楽しみにしています」と率直な心境を明かした。 プレッシ