YouTubeで公開された「#脳教室 苦手な課題は、とりあえず５分間だけやれ！」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が、勉強や仕事などで苦手意識を感じる課題への取り組み方について語った。動画の中で茂木氏は、「勉強してる時に、苦手意識のある課題っていうのはやりたくないじゃない」と、多くの人が直面する悩みに言及した。特に算数や数学など、考え込みがちな問題では、なかなか手が進まず、習慣化もしづらいと共感を示している。