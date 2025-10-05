［J２第32節］千葉 ０−２ 長崎／10月４日／フクダ電子アリーナJ１昇格を争うライバル同士の対戦で、V・ファーレン長崎が大きな１勝を手にした。勝点56で２位の長崎は、同55で３位のジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。エジガル・ジュニオと途中出場した松本天夢のゴールで、２−０の完封勝利。勝点を59に伸ばし、暫定ながら首位に浮上した。ホームの千葉の気迫も凄まじかったが、長崎も気持ちでは負けていなかった。好