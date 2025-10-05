年中同じ場所で暮らす「留鳥」と大移動する「渡り鳥」 DNAに刻まれた生きる知恵 春から夏にかけて、民家の軒下に巣をつくり子育てしている姿をよく見かけるツバメや、冬の湖に群れで姿を見せるオオハクチョウなど、季節ごとに見られる鳥の姿は印象的です。 特定の季節にしか日本で見られない鳥がいますが、そのように季節ごとに海を越えて移動する鳥を「渡り鳥」といいます。ツバメのように春に日本へ帰ってきて子育てをし、秋