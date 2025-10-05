佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ドジャースの佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）を前に会見に臨み、メジャー1年目で迎えるポストシーズンへの思いを語った。 ワイルドカードシリーズ・レッズ戦では9回を無失点に抑える好投。最速101.4マイル（約163キロ）を記録し、完全復活を印象づけた。 会見では、リリーフ転向で感じた難し