自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことについて、アメリカの国務省は「アメリカと日本の相互の安全保障と経済的利益の増進のため、引き続き協力していくことを楽しみにしている」「日米同盟はインド・太平洋地域および世界全体の平和、安全、繁栄の礎であり、かつてないほど強固なものとなっている」とコメントしました。