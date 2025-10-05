アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のみりにゃこと大谷映美里の沖縄でのオフショットが話題だ。５日までにインスタグラムを更新し「イコラブ８周年ツアーｉｎ沖縄」とつづって、ハイビスカスを付けキャップを被り肩出しでのショットやメンバーとの集合ショットなどをアップした。この投稿には「こりゃあかん」「顔小さ！かわいいぞー」「沖縄ギャルみり可愛い」「ウインク最高」「可愛くて泣いちゃった！」などの声が寄せられて