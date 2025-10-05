ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）開幕を翌日に控え、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が前日会見に臨み、チームの起用方針を明かした。 まず注目の大谷翔平選手について、ロバーツ監督は「大谷は明日、第1戦の先発として登板する。短い間隔での登板やリリーフ起用は考えていない」と明言。シリーズ