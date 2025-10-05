松平定信政権が6年で終わった理由倹約と風紀の取り締まりの徹底に一直線の松平定信（井上祐貴）。このところNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の登場人物のなかで、よくも悪くも、一番インパクトがあるのではないだろうか。しかし、定信が強力に推し進めた「寛政の改革」は、彼が天明7年（1787）6月に老中首座に就任してから、6年しか続かなかった。【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元