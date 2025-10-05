U-20ワールドカップは4日、C組のグループリーグ最終節を行った。ともに1分1敗の崖っぷちで迎えたスペイン対ブラジルの強豪対決はスペインが1-0で勝利。「各組3位の成績上位4か国」でのベスト16入りに大きく希望をつないだ。またメキシコが首位のモロッコを1-0で破り、2位通過を決めた。スペインとブラジルによる生き残りをかけた最終節。立ち上がりはブラジルが圧倒し、左ウイングのFWウェズレイが何度も攻め上がりを見せたが