本日10月5日（日）よる7時58分 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、番組初の2時間SP！ゲストに高畑充希、宮粼あおいが登場！サイズ感ゲームでSixTONESとガチ対決。さらに、バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育が、「世界バレー」後、初のバラエティー出演！ご褒美グルメを懸け、アスリートなら絶対に負けられない動体視力ゲームに挑戦。特別企画「ちゃんこだけレストラン」には、荒汐部屋の