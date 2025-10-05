フィリーズ戦に先発したドジャース・大谷＝フィラデルフィア（共同）【フィラデルフィア共同】米大リーグのプレーオフは4日、各地で地区シリーズ（5回戦制）が開幕して第1戦が行われ、ナ・リーグでドジャースの大谷はフィラデルフィアでのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で、ポストシーズンに初めて投打「二刀流」で出場し、投手では先発で一回を三者凡退に抑えた。打者での第1打席は空振り三振だった。試合は一回を終え