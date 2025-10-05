プロ野球セ・リーグは4日、リーグ戦の全日程が終了。各タイトルが確定しました。最多勝は阪神の村上頌樹投手とDeNAの東克樹投手が14勝で受賞。村上投手は勝率.778で最高勝率、144奪三振で最多奪三振を受賞し、投手3冠です。東投手は2年ぶり2度目の最多勝です。また村上投手と同学年でチームメートの才木浩人投手は、防御率1.55で最優秀防御率。9年目で自身初のタイトル受賞です。リリーフでは、巨人の大勢投手が54ホールドポイント