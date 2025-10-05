10月に入りテレビでは秋ドラマが続々とスタート。有名脚本家が手がける注目作や人気俳優の主演作が多数揃う10月期ドラマを対象に、クランクイン！では「2025年10月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを敢行。第1位は、『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を飾る草なぎ剛だった。【写真で見る】秋ドラマ「期待する主演俳優」ランキングTOP5＜フォトギャラリー