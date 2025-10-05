3時間スペシャル『復活‼8時だョ！全員集合』が、TBS系にて10月13日18時30分から放送される。2024年9月から放送開始した『今夜復活！』シリーズの、スペシャル第3弾。人気シリーズから名物キャラまで、ザ・ドリフターズの伝説のコントを届ける。【写真】オープニングのドリフ音頭も懐かしい！『8時だョ！全員集合』は、1969年10月から85年9月まで、およそ16年にわたり制作・放送されたバラエティー番組。この番組から数々