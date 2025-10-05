ドラマ『不適切にもほどがある！』で話題となり、映画『あんのこと』で第48回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞を受賞、連続テレビ小説『あんぱん』で好演を見せるなど、河合優実はいま日本中がその演技に注目していると言っても過言ではない存在だ。この秋、３年ぶりの舞台出演となる『私を探さないで』では、念願の岩松了作品に初挑戦。稽古開始前の河合に、岩松ワールド参戦への思いや『不適切〜』後の環境の変化などを聞い