女優の大地真央（69）が6日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】大地真央が「お嫁さんになりたい」と願うほど、憧れていた名優 子どもの頃の憧れの人は、故・植木等さんだった。本人に会えた時には「お嫁さんになりたいと思っていた」と喜びを伝えたという。 今年、初舞台から52年を迎え、今や誰もが知る「大地真央」という芸名だが、当初は人気女優だった故・太地喜和子