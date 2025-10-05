◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのトムソン監督が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる本拠・ドジャース戦の試合前会見に出席し、昨年のワールドシリーズで“胴上げ投手”となったＷ・ビューラー投手について言及した。ドジャースの１５年ドラフト１位で生え抜きのビューラーは昨季ワールドシリーズで、