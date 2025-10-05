女優・朝倉あきが、５日までに自身のＳＮＳを更新。秋のストールショットを公開した。インスタグラムで提灯の絵文字を投稿し、街中でリュックを背負い首元にグレーのストールを付けた姿をアップした。この投稿には「美しさとかっこよさが共存」「かっこいい！見惚れます」「綺麗すぎますって」「見返り美人」「日本一美人」などの声が寄せられている。朝倉あきは、神奈川県出身。２０２４年大河ドラマ「光る君へ」では三条