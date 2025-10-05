『エミリー、パリへ行く』のミンディ役と二コラ役でおなじみのアシュリー・パーク（34）とポール・フォーマン（31）が破局したと報じられている。2人がおよそ2年間の交際の末に、別れを迎えたとTMZが1日に報じた。 【写真】くっつきすぎ！ラブラブだった２人 2023年10月に交際が報じられ、翌年にアシュリーがその関係を公表、2024年にアシュリーが敗血症性ショックで入院した際に