パラグアイ、ブラジルの南米勢と2連戦10月のパラグアイ代表（10日＝吹田）・ブラジル代表（14日＝味スタ）との2連戦に挑む日本代表メンバー27人が2日に発表され、9月シリーズから7人が入れ替わった。2026年北中米ワールドカップ（W杯）最終予選を戦ったコアメンバーでは、三笘薫（ブライトン）が招集外となり、前回不参加だった田中碧（リーズ）、中村敬斗（スタッド・ランス）が復帰した。「9月を振り返って成果と課題を考え