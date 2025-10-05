日本人の平均寿命は女性が87.13歳、男性が81.09歳（2024年平均）。女性の平均寿命は、平均寿命の統計を取っている国の中でもっとも長く、40年連続で1位になった。長寿なのは人間だけではない。日本の犬猫の平均寿命は、どんどん延びる傾向にあり、2024年のアニコム損保の発表（※1）によると、2022年度の平均寿命は犬は14.2歳、猫は14.5歳だった。寿命の延長の背景には、動物医療の進歩、フードや室内飼育などの飼育環境の改善など