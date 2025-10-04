スズキ株式会社は、2025年10月2日に発表した小型乗用車 新型「クロスビー」を、JR東海道新幹線 浜松駅コンコースにて10月3日より展示を開始した。 同展示車は、新色「ミスティックブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ」を採用し、7月から展示中の新型「e ビターラ」とともに最新SUVの魅力を紹介。さらに二輪車「DR-Z4SM」や船外機「DF140B」も併せて展示し、総合モビリティメーカ&