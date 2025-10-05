『三毒狩り』（上）（東山彰良 著）毎日新聞出版本書を手にするのは、気力体力が充実しているときにしてほしい。なぜなら非常にヘビーな作品だからだ。もちろん、読み始めたら止められない、優れたエンターテインメント・ノベルである。だが、そこから伝わってくる作者のメッセージが、とても強烈なのだ。物語の主な舞台は、中国山東省にある吹牛（すいぎゅう）村だ。その村で佟継漢（とうけいかん）が貧しい小作農の家