東京女子プロレスは4日、東京・品川プリンスホテル内クラブeXで「TJPWAutumnVictoryinSHINAGAWA」を開催した。18日の後楽園ホール大会でのプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者＝渡辺未詩vs挑戦者＝愛野ユキ）の前哨戦第2ラウンドは愛野が制して、前回敗れたリベンジを果たした。両者は9・27新木場での6人タッグ戦で初の前哨戦を行い、渡辺組が勝利した。2度目の前哨戦は、渡辺は鈴木志乃と組み、愛野、風城