元乃木坂４６で女優の生田絵梨花が１日、自身のインスタグラムを更新。同じく女優の大竹しのぶとのツーショットを公開した。舞台で大竹と共演する生田は「日々『リア王』のお稽古です。我らが王、大竹しのぶさん。」と投稿。「迷いがあるときは一緒に考えてくださったり、実演しながら伝授してくださったり、本当にやさしく尊敬する方です。」とつづった。「この日はキンパを、それ以外の日も度々食べ物を恵んでくださいます。