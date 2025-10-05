EXILE ATSUSHIが、きょう5日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。1年半にわたる活動休止の裏に隠された苦悩や、休養中の生活を明かすほか、衝突し続けた父親との最期のエピソードを語り、完全復活を遂げた現在の心境を口にする。EXILE ATSUSHIATSUSHIといえば、サングラス姿が印象的だが、実は「カメラを見てアピールするみたいなのが結構苦手」なのだという。幼少期から控えめな性格