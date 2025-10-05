フィギュアスケート女子で全日本選手権２連覇などの記録を持ち、アイスダンス挑戦を表明した紀平梨花が２日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「この日は快晴で良い写真が撮れました」と投稿した紀平は、「モントリオール日本国領事館へご招待ありがとうございました」のハッシュタグとともに写真をアップ。カナダの美しい街並みを背景に、シックな黒のスカート姿で、ＦＥＮＤＩのショルダーバッグがア