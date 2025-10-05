俳優の永山瑛太が３日、自身のインスタグラムを更新。公開中の映画「宝島」で共演した俳優・妻夫木聡とのツーショットを公開した。永山は「映画宝島伝わる」とつづり、写真をアップ。目を閉じた２人が額を寄せ合うモノクロショットを披露した。この投稿には「２人とも好きすぎ」「尊いです」「素晴らしい映画ありがとうございます」の声のほか、０４年放送のドラマ「オレンジデイズ思い出す」などの反応もよせられた。