俳優のピエール瀧が４日、自身のインスタグラムを更新。草野球で躍動する様子を公開した。ピエールは「ＴＯＫＹＯ大リーグ公式戦ピエール学園ｖｓサンキング２回戦。」と投稿。「両チーム好プレー連発、終わってみればサヨナラルーズベルトゲームという大熱戦。オイラは２打数２安打３打点。いいライト前が打てて嬉しい」と続け、素手でバットを握り、きれいなフォロースルーを見せる打席での姿をアップした。この写真