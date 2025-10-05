「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースが球場入りの様子を公開。大谷翔平投手の女房役を務めるベン・ロートベット捕手がオシャレな私服姿を披露した。白のインナーに黒のデニムジャケット、グレーのパンツ、白のスニーカーを合わせたスタイル。黒のキャップとサングラスがオシャレ感を際立たせている。メジャー全体を見ても捕手はシンプルなスタイルを好む傾向にあるが