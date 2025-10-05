老舗のタレント養成所にして芸能事務所「宝映テレビプロダクション」の自己破産が報じられたのは2025年8月6日のこと。負債総額1億140万円、その多くが所属俳優のエキストラ出演料の未払いだったという。宝映テレビプロの前身は東京宝映テレビ、「新人タレント募集」「子役歓迎」「あなたが主役です」といった広告を雑誌や新聞で大々的に展開し、明日のスターを夢見る親子に向けて全員合格のオーディション商法を続けてきた組織だ。