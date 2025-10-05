ドジャースタジアムが最高潮に沸いたのは、9回表のマウンドに背番号11が駆け込んだ瞬間だった。ワイルドカード・シリーズ第2戦、連夜の8回の綱渡りで重くなった空気を切り裂くように、佐々木朗希が“最終回の男”として登場。わずか11球、2三振を含む三者凡退。最速163キロ（101.4マイル）の直球、そして落差鋭いスプリットを披露した。ドジャースが2連勝で突破を決めた夜、ブルペンの不安を一瞬で上書きする覚醒の1イニングだった