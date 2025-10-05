女優の黒川智花が５日までに自身のインスタグラムを更新。“ワンちゃん”に癒される姿を公開した。ニューヨークに移住している黒川は「ニューヨークでは街中はもちろん、カフェの店内でも頻繁にワンちゃんを見かけます」とつづり、自身がオシャレなカフェを楽しむ姿と様々な犬の可愛らしい写真を公開。「壁に飾られた自転車が印象的なこちらのカフェにも朝からお客さんがワンちゃんと一緒にやってきていましたドックフレンド