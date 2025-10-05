◆米大リーグ・地区シリーズ第１戦ブルージェイズ―ヤンキース（４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ―ヤンキースの地区シリーズ第１戦が４日（日本時間５日）、ブルージェイズの本拠でスタート。ブルージェイズがゲレロとカークのソロ本塁打でリードしていた６回、ヤンキースは無死満塁のチャンスを迎えた。ここでジャッジがフルカウントまで粘るもガウスマンのスプリットで空振り三