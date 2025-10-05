◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日午前７時３８分開始予定）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。ポストシーズンではメジャー８年目にして初登板となる。試合開始約４０分前にはフィリーズ先発のクリストフェル・サンチェス