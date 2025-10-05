天皇皇后両陛下は9月28日、滋賀県彦根市で開かれた国民スポーツ大会の総合開会式に出席された。【写真】”琵琶湖ブルー”の両陛下のリンクコーデ全身姿を見る。佳子さまの「99000円」スカートコーデなども滋賀は、雅子さまが32年前、ご成婚から2か月が経った頃、宿泊されたホテルの部屋からお二人でご覧になった琵琶湖の景色に感動された歌を詠まれ、翌年の歌会始で披露されたという思い出の場所。そして当時皇太子だった陛下