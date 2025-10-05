放送前の不安視する声を吹き飛ばし、人気の特番となっているのが『FNS鬼レンチャン歌謡祭』（フジテレビ系）だ。「悪ふざけ」というネガティブな声を覆し、多くの視聴者の支持を集めているのはなぜか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】『FNS鬼レンチャン歌謡祭』に出演する豪華なアーティストたち。他、番組MCを務める千鳥とかまいたちなども＊＊＊ 9月下旬から10月上旬にかけ