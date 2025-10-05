福岡・西新駅の程近くに小さな探偵事務所を構える〈小石〉は、そもそも恋をしないし、興味すらない。ところが依頼の9割は浮気調査や〈色恋案件〉が占め、しかも彼女はある事情からそれらが〈病的に得意〉なだけに、憧れの密室殺人を本の中の名探偵さながらに解く夢は遠のくばかり──。2023年に第30回松本清張賞受賞作『ノウイットオールあなただけが知っている』で鮮烈なデビューを飾り、昨年刊行の『なんで死体がスタジオ