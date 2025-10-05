中国の名門大学である清華大学（北京市）において、教職員および学生が大学当局の許可を得ずに営利目的のキャンパスツアーを実施していたことが発覚した。これにより、大学の秩序が著しく乱されたとして、関係者に対して厳しい処分が下された。香港紙「星島日報」が報じた。大学側の調査によれば、2025年9月初旬から、教職員および学生らがインターネット上で「清華大学観光ツアー」と称して参加者を募集し、料金を徴収してい