「スタッフや私に対する対応もとてもきさくでしたし、いい印象しかありません。総裁選でお疲れでしょうし、報道されてからは周囲の目もあるでしょうが、もし可能なようでしたら、健康管理のためにでもいらしていただきたいですね」──自民党の総裁選に出馬した林芳正氏（64）についてこう話すのは「ポジティブスターヨガ（PSY）」代表の庄司祐子さんだ。【写真】現在の庄司さんや、鮮やかなヨガウェアで引き締まったボディライン