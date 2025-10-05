高市新総裁が発足させる予定の連立政権をめぐって、各党の動きが早速加速化しています。自民党と連立を組んでいる公明党の斉藤代表はきのう、高市新総裁と会談し、▼企業・団体献金の規制強化や▼靖国参拝をめぐる歴史認識など、連立を組む上での懸念点を高市氏に伝えました。公明党斉藤鉄夫 代表「我が党の支持者の方々からも大きな不安や懸念があるということを率直に申し上げ、その解消なくしては連立政権はない」さらに